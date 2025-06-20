Удмуртия предложила Бахрейну построить в регионе транспортно-логистический центр

Во время переговоров с представителями королевства Бахрейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Удмуртии Александр Бречалов предложил создать в регионе совместный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) как звено товарооборота Россия—страны Персидского залива. В этом контексте господин Бречалов сослался на грузовой порт в Камбарке мощностью обработки 30 тыс. т грузов в месяц как точку выхода товаров на южные рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«Бахрейн может стать важным партнером на Ближнем Востоке. Сегодня в Удмуртии создана благоприятная среда для выхода бизнеса на международные рынки. Мы наблюдаем растущий интерес наших экспортоориентированных компаний к сотрудничеству со странами Персидского залива. В то же время объемы внешнеторгового взаимодействия с Бахрейном пока не соответствуют нашему потенциалу»,— сказал посетовал господин Бречалов.

Глава региона напомнил, что в 2018 году товарооборот между Удмуртией и Бахрейном составил $1,5 млн. С тех пор активных поставок не велось. Господин Бречалов добавил, что эту динамику «необходимо перезапустить».

Александр Бречалов отметил, что регион готов предоставлять льготы и инфраструктурную поддержку потенциальным инвесторам, включая доступ к территориям опережающего развития (ТОР) и индустриальным паркам.