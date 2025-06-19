Удмуртия подписала на ПМЭФ соглашение с китайскими инвесторами о стройке завода

Глава Удмуртии Александр Бречалов и учредитель ООО «РусТехнологии Ижевск» Ма Дэмин подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о строительстве комбината по обработке рулонной стали полного цикла под Ижевском. Сумма инвестиций составит более 10 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства республики Фото: пресс-служба главы и правительства республики

«Мы поддержали проект: предоставили компании земельный участок и сейчас работаем над созданием необходимой инфраструктуры»,— сказал господин Бречалов. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что комбинат по обработке рулонной стали построят в планируемой особой экономической зоне «Ижевск». Территория предприятия — 32 га. Строительство объекта началось: пустить завод планируется в 2025 году. В одном помещении будут установлены: линия травления, стан холодного проката, а также линия горячего цинкования и полимерной покраски.

Ма Дэмин сообщил, что завод будет единственным производителем такой продукции полного цикла в республике. Организация планирует обеспечивать листовым металлом предприятия Удмуртии и соседних регионов. Республиканские власти считают, что «соглашение подчеркивает укрепление инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем». Предполагается, что реализация проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест.

Подробнее о строительстве завода читайте в материале «Под сталь Китаю».