Удмуртия подписала соглашение с «Роскосмосом» на ПМЭФ-2025

Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Документ есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сотрудничество с госкорпорацией для региона, в первую очередь, — развитие нашего промышленного потенциала, импортозамещение и инновационная деятельность на заводах республики»,— сказал глава региона. Господин Баканов напомнил, что в регионе находится «одно из важнейших предприятий» госкорпорации — Воткинский завод.

Среди прочего технику для космической отрасли производят «Аксион» (наземное оборудование для космодрома «Восточный») и Ижевский радиозавод. Второе предприятие выпускает телеметрические системы, бортовые комплексы видеоконтроля для ракет-носителей, цифровые вычислительные комплексы и аппаратуру космической связи.

Подписанный документ в том числе направлен на реализацию политики импортозамещения и диверсификации предприятий «Роскосмоса». Власти ожидают, что соглашение «станет основой для расширения кооперации, увеличения объемов производства и выхода на новых технологические рубежи».

Отдельно господин Бречалов рассказал о вкладе госкорпорации в образовательную и социальную сферы, в частности — закупка оборудования для одной из лабораторий Воткинского кваториума. Подписанное соглашение также направлено на повышение престижа и популяризацию результатов космической деятельности.