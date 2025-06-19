Соглашение о возведении завода каменной ваты под Ижевском подписали на ПМЭФ

1,5 млрд руб. планируют инвестировать в создание завода каменной ваты в деревне Хохряки в Завьяловском районе, соответствующее соглашение правительство Удмуртии подписало с одним из учредителей предприятия Алексеем Грязновым на ПМЭФ 18 июня, сообщает пресс-служба кабмина региона. Выпуск теплоизоляционного материала на основе базальта составит 30 тыс. т в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Объем инвестиций — 1,5 млрд руб. Будет обеспечено 100 рабочих мест, планируемые налоговые поступление в бюджеты всех уровней — 1,1 млрд руб. в течение 10 лет. «Реализация этой инициативы позволит нам снизить потребность в импорте продукции из Китая»,— сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Подробнее о соглашениях и встречах делегации Удмуртии на ПМЭФ читайте в текстовой онлайн-трансляции «Ъ-Удмуртия».