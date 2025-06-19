Логистический парк площадью 100 га возведут под Ижевском по соглашению на ПМЭФ

Логистический центр площадью 100 га построят в деревне Малая Венья под Ижевском, соответствующее соглашение глава Удмуртии Александр Бречалов подписал с директором компании «М7 Парк B1» Николаем Митрофановым 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как пишет пресс-служба регионального кабмина, на одной площадке разместят несколько помещений под аренду крупным федеральным торговым сетям и маркетплейсам. Площадь первых двух объектов составит 127 тыс. кв. м. Общая сумма инвестиций в них — 9 млрд руб.

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«Будущий логистический центр можно сравнить с коттеджным поселком, в котором комфортно будут соседствовать сразу несколько федеральных торговых сетей и маркетплейсов. В перспективе ближайших 5-7 лет на территории логоцентра будет построено до шести современных складских помещений»,— сказал господин Бречалов.

По словам господина Митрофанова, всех резидентов логопарка объединит единый дизайн-код объекта, инфраструктура и одна управляющая компания. «Короткое логистическое плечо — всего 3 км от границы с Ижевском — будет преимуществом»,— сказал он. «М7 Парк B1» входит в группу компаний «Девятый трест».

Подробнее о соглашениях и встречах делегации Удмуртии на ПМЭФ читайте в текстовой онлайн-трансляции «Ъ-Удмуртия».