В Удмуртии создадут школу цифровых технологий Сбера после соглашения на ПМЭФ

В Ижевске появится школа цифровых технологий «Школа 21»: площадь кампуса превысит 1,5 тыс. кв. м, на которой планируется разместить порядка 100 рабочих станций. Соответствующее соглашение подписали глава региона Александр Бречалов и первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства республики Фото: пресс-служба главы и правительства республики

«Нам надо наращивать кадровый потенциал отрасли, и школа цифровых технологий, которую мы открываем совместно со Сбером, станет одним из решений этой стратегической задачи. Она поможет насытить рынок труда айтишниками не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе»,— сказал глава региона. На конец марта IT-отрасль Удмуртии насчитывала 11 тыс. сотрудников. Это на 7,6% больше, чем годом ранее.

Обучение будет проходить по следующим направлениям разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка и GameDev. Отдельно предусмотрены программы по Data Science, кибербезопасность, системный и бизнес-анализ, DevOps, тестирование ПО и обеспечение работы высоконагруженных сервисов. Сейчас «Школа 21» представлена в 16 городах РФ, в числе которых Москва, Казань, Новосибирск, Великий Новгород.

Господин Ведяхин назвал республику давним и надежным партнером, с кем будет продолжена работа по развитию IT-образования. В частности, стороны будут совместно готовить специалистов в отрасли и обмениваться практиками и экспертизой для разработки программ подготовки цифровых инженеров.