На Украине объявили в розыск Григория Лепса

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые приводит «РИА Новости».

Господин Лепс был объявлен украинскими властями в розыск 4 марта. Певца обвиняют в поддержке СВО. Подчеркивается, что артист обещал платить российским военнослужащим по 1 млн руб. за каждый уничтоженный танк ВСУ.

СБУ заочно предъявила обвинения Григорию Лепсу в начале марта. Тогда спецслужба утверждала, что певец «публично поддерживает» и финансирует боевые действия на Украине.