СБУ заочно предъявила обвинения Григорию Лепсу
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому певцу Григорию Лепсу, сообщается в Telegram-канале ведомства. В материалах дела указано, что артист «публично поддерживает» и финансирует боевые действия на Украине.
Григорий Лепс
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В частности, ведомство утверждает, что исполнитель передавал российским военнослужащим бронежилеты, продукты питания и другие виды помощи. В СБУ также отметили, что в 2023 году музыкант пообещал выплачивать по 1 млн руб. за уничтожение используемых украинской армией танков.
В феврале СБУ заочно предъявила российскому певцу Shaman (Ярослав Дронов) обвинения.