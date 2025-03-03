СБУ заочно предъявила обвинения Григорию Лепсу

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому певцу Григорию Лепсу, сообщается в Telegram-канале ведомства. В материалах дела указано, что артист «публично поддерживает» и финансирует боевые действия на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Лепс

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Григорий Лепс

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, ведомство утверждает, что исполнитель передавал российским военнослужащим бронежилеты, продукты питания и другие виды помощи. В СБУ также отметили, что в 2023 году музыкант пообещал выплачивать по 1 млн руб. за уничтожение используемых украинской армией танков.

В феврале СБУ заочно предъявила российскому певцу Shaman (Ярослав Дронов) обвинения.