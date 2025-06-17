Главные новости за 17 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На ремонт коллектора на улице Московской в Краснодаре направят 200 млн руб. Сейчас рабочие уложили 700 м пластиковых труб взамен изношенных железобетонных объектов.

Администрация Темрюкского района Краснодарского края подала иск о взыскании более 28,3 млн руб. с судовладельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» и торгово-чартерного фрахтователя «Волгонефть-212».

В Краснодарском крае из-за затяжной засухи введен режим чрезвычайной ситуации в восьми муниципалитетах. Вениамин Кондратьев заявил, что неблагоприятная погода «серьезно скорректировала» перспективы урожая.

С января по май 2025 года Краснодар посетило более 400 тыс. приезжих — это на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными месяцами среди туристов стали январь и май.

Экспозиция Краснодарского края на ПМЭФ-2025 обошлась в 90 млн руб. Бюджет остался на уровне прошлого года. При этом площадь экспозиции увеличилась на 300 кв. м, до 1,5 тыс. кв. м.

В Краснодаре временно изменят схему движения трамваев и автобусов по улице Московской из-за реконструкции коллектора.

Обвал скальных пород стал причиной задержки десяти пассажирских поездов на участке Туапсе — Шепси утром 17 июня.

Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в ТЦ Новороссийска. Возбуждено уголовное дело.

Краснодарское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении логистического центра торговой сети «Светофор».