Кубанское УФАС возбудило дело против логистического центра сети «Светофор»

В апреле 2025 года Краснодарское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении логистического центра торговой сети «Светофор». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии антимонопольного органа, в договоре поставки с одним из поставщиков был установлен неограниченный срок оплаты за продовольственные товары, что противоречит п. 3 ч. 7 ст. 9 Федерального закона №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, данные условия фактически исполнялись.

В 2024 году за аналогичное нарушение УФАС оштрафовало ООО «Парус» на 1 млн руб., штраф был оплачен полностью.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в магазинах торговой сети «Светофор», расположенных на территории Краснодарского края и Адыгеи, в ходе проверок, проведенных с 21 апреля по 12 мая, сотрудники Россельхознадзора изъяли более 4 т продукции животного происхождения, включая мясо, молочную и рыбную продукцию, а также свыше 4,4 тыс. куриных яиц. Нарушения были зафиксированы на 65 торговых площадках.

Нурий Бзасежев