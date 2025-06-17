Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка в ТЦ Новороссийска

Центральному аппарату Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в одном из торговых центров Новороссийска. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла 16 июня 2025 года. По данным следствия, мальчик находился с матерью и бабушкой на втором этаже гипермаркета, где упал в проем между несущей конструкцией и стеклянным фасадом. Доступ к опасной зоне не был ограничен. Ребенка доставили в больницу, однако полученные травмы оказались смертельными.

СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть). За ходом расследования следит руководитель управления Андрей Маслов, который по поручению главы ведомства доложит в Москву о промежуточных результатах.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи проверяют исполнение требований безопасности в торговом комплексе.

Анна Гречко