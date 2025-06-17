Из-за обвала скальных пород в Туапсе задержали 10 поездов

Обвал скальных пород стал причиной задержки десяти пассажирских поездов на участке Туапсе — Шепси утром 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным СКЖД, инцидент произошел около 04:00 по мск и был вызван сильными осадками. В результате движение поездов было временно приостановлено, задержки составили до двух часов.

В числе задержанных оказались поезда №541 Москва — Адлер, №643 Кисловодск — Адлер, №459 Тамбов — Адлер, №127 Красноярск — Адлер, а также пригородные и скоростные рейсы, в том числе «Ласточка» №808 Аэропорт Сочи — Ростов.

Аварийная бригада оперативно расчистила путь. В 05:15 движение по одному из направлений восстановили, полностью участок открыли в 05:47.

Анна Гречко