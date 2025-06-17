Экспозиция Краснодарского края на ПМЭФ-2025 обошлась в 90 млн рублей

Организация экспозиции на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году обошлась Краснодарскому краю в 90,4 млн руб. Бюджет остался на уровне прошлого года. При этом площадь экспозиции увеличилась на 300 кв. м, до 1,5 тыс. кв. м. Презентационно-деловая зона экспозиции в этом году составит 618 кв. м, площадь проведения деловой программы — 440 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Контракт получила санкт-петербургская компания «Экспофорум-Дизайн», входящая в группу «Экспофорум-Интернешнл».

В рамках договора исполнитель установит мультимедийное оборудование, обеспечит декоративное оформление «натуральными флористическими элементами».

Для деловой программы организуют услуги переводчиков. Один специалист будет работать в режиме последовательного перевода с русского на английский язык, также предусмотрена команда синхронистов.

Кейтеринговое обслуживание охватит обеденное время с 13:00 до 15:00 и вечерние часы с 17:00 до 19:00. Каждая смена рассчитана минимум на 100 человек. Подрядчик также обеспечит уборку, дезинфекцию поверхностей и работу обслуживающего персонала в период форума.

Петербургский международный экономический форум пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. В этом году его темой станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», а страной-гостем выступит Королевство Бахрейн, сообщили в фонде «Росконгресс». Деловая программа разделена на пять треков: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Наталья Решетняк