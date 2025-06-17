Главные новости за 17 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге проведут капитальный ремонт участка набережной Обводного канала от протоки «Французского ковша» до Атаманского моста. На работы выделили почти 2,5 млрд рублей.

Пожар в здании Василеостровского районного отдела судебных приставов заметили утром 17 июня. Из горящего здания были эвакуированы 35 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Делегация Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) во главе с вице-президентом направилась в Петербург для участия в 19-й Генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Генассамблея откроется 19 июня под председательством информагентства ТАСС.

С начала текущего года специалисты отдела фиксации подведомственного комитету по транспорту Городского центра управления парковками (ЦУП) зафиксировали 8 378 случаев сокрытия автомобильных номеров в зоне платной парковки в историческом центре Петербурга. Как сообщили в комтрансе, все предметы, препятствующие фиксации нарушений, были устранены.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-начальника городского управления уголовного розыска Олега Колесникова и бывшего полковника Алексея Малышева. Оба фигуранта дела обвиняются в превышении должностных полномочий.

Обвинение запросило для петербургского журналиста и краеведа Дмитрия Витушкина 1,5 года колонии-поселения за комментарий в Сети о Зимней войне. Также прокурор просила запретить фигуранту дела в течение двух лет администрировать сайты.

Новым председателем комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в качестве врио назначен Андрей Сарана. Соответствующее постановление 17 июня подписал губернатор города Александр Беглов.

В СИЗО по решению Тверского районного суда Москвы отправлены представители компании, занимавшейся реставрацией здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Дело возбуждено по подозрению в хищении 83 млн рублей.

Группа RBI получила разрешение на строительство первой очереди жилого квартала «Гений» с детским садом на 120 мест, сообщает пресс-служба компании. Дома построят на проспекте Большевиков, 22. В проекте шесть корпусов, их возведут в две очереди.

В первом полугодии текущего года спрос на складские помещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 50 тыс. кв. м, что является минимальным показателем за 10 лет. Половина от всех реализованных площадей — 25 тыс. кв. м — приходится на компанию Wildberries.

Следствие предъявило обвинение исполнительному директору ООО «Интерпродукт» Елене Андреевой по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Компания поставляла продовольствие в одно из учебных учреждений Санкт-Петербурга