Петербургскому краеведу Дмитрию Витушкину запросили 1,5 года колонии-поселения

Обвинение запросило для петербургского журналиста и краеведа Дмитрия Витушкина 1,5 года колонии-поселения за комментарий в Сети о Зимней войне. Об этом из зала Горсуда сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Также прокурор просила запретить фигуранту дела в течение двух лет администрировать сайты. Журналиста-краеведа обвиняют в реабилитации нацизма в интернете (ст. 354.1 УК РФ).

Господин Витушкин признал фактические обстоятельства, но не свою вину. Во время слушания он дважды принес извинения всем, кого могли задеть его комментарии, и пояснил, что не имел злого умысла.

Пост, легший в основу обвинения, был размещен еще в декабре 2022 года. Уголовное дело в отношении краеведа возбудили 12 октября 2023 года. Вплоть до апреля текущего года он находился в СИЗО.

«Хяюхя (финский снайпер) не убил ни одного солдата своей Родины. Напротив, он защищал ее от оккупантов-союзников нацистской Германии (согласно пакту Молотова-Риббентропа). Ему это удалось. Достойный пример для подражания»,— гласило сообщение.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ» «В "Свободной Ингрии" нашли нацизм» (Движение «Свободная Ингрия» запрещено и признано в РФ террористическим).

Андрей Кучеров