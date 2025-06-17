Комитет по здравоохранению Петербурга в качестве врио возглавил Андрей Сарана

Новым председателем комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в качестве врио назначен Андрей Сарана. Соответствующее постановление 17 июня подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Занимавший до того данный пост Юрий Шишкин, в свою очередь, перешел на должность советника губернатора.

Господин Сарана с февраля 2019 года работал в должности первого заместителя главы городского комздрава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один бывший председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в начале июня был назначен временно исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга».

Андрей Цедрик