Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-начальника угрозыска Колесникова

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-начальника городского управления уголовного розыска Олега Колесникова и бывшего полковника Алексея Малышева. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Оба фигуранта дела обвиняются в превышении должностных полномочий. Если дело примут к производству, то заседание будут проводить в закрытом режиме, так как в материалах дела есть документы с грифом «особо секретно».

Колесникова задержали 6 ноября 2024 года по подозрению в убийстве ректора ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики» Александра Викторова.

По версии следствия, он вместе с полковником в отставке Малышевым обеспечил неоднократную дачу заведомо ложных показаний о непричастности к убийству со стороны предполагаемых организаторов расправы в лице Алексея Смирнягина и Виталия Ковалева.

Все фигуранты дела до последнего отрицали свою причастность к совершенному убийству, в том числе оправдывая Елену Рогалеву, сожительницу предполагаемого заказчика расправы Василия Соловьева, сына бывшего ректора университета сервиса и экономики.

Как ранее писал «Ъ-СПб», конфликт развернулся летом 2012 года, когда Викторов в ходе аудита выяснил, что НОУ ВПО «Институт экономики и сервиса» и НП «Сервис», связанные с сыном бывшего ректора Соловьевым, причинили образовательному учреждению ущерб в размере более 1 млрд рублей. В сентябре того же года во Всеволожске Викторова застрелили неизвестные.

Андрей Маркелов