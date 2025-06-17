Спрос на склады в Петербурге и Ленобласти в I полугодии достиг минимума за 10 лет

В первом полугодии текущего года спрос на складские помещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 50 тыс. кв. м, что является минимальным показателем за 10 лет. Об этом рассказали в компании IBC Real Estate на пресс-мероприятии по предварительным итогам первого полугодия на рынке коммерческой недвижимости.

Половина от всех реализованных площадей — 25 тыс. кв. м — приходится на компанию Wildberries. Аналитики прогнозируют общий уровень спроса на склады в петербургской агломерации по итогам 2025 года в 250 тыс. кв. м.

Ввод складских помещений в первом полугодии — 157 тыс. кв. м. Всего за год он составит 450 тыс. кв. м, что на 40% меньше, чем в 2024 году. Вакантность в сегменте на второй квартал 2025 года составила 3,6%, а к концу года она может вырасти до 4%, что значительно превышает уровень предыдущего года (1,5%).

Ставки аренды также демонстрируют снижение: с 11,5 тыс. руб. за кв. м в год в 2024 году до 11 тыс. руб. в первом полугодии 2025 года и 10 тыс. руб. по прогнозу на весь год.

Всего по итогам полугодия в сегмент инвестировали 39 млрд рублей, показатель за год составит 100-120 млрд руб., при общем объеме вложений в прошлом году в размере 262 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «Ленптицепром» построит в Петергофе три одноэтажных склада до конца 2030 года.

Артемий Чулков