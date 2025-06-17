Директор ООО «Интерподукт» стала фигурантом дела о мошенничестве в Петербурге

Следствие предъявило обвинение исполнительному директору ООО «Интерпродукт» Елене Андреевой по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Компания поставляла продовольствие в одно из учебных учреждений Санкт-Петербурга, сообщили в информационном центре СКР.

Сотрдуники ведомства установили, что фирма заключила многомиллионный контракт с государственным заказчиком в 2022-2023 гг. Контроль за его исполнением был возложен на Елену Андрееву.

Завышая стоимость товаров, Андреева похитила денежные средства в особо крупном размере, полагают в ведомстве. Условия контракта не были соблюдены, что причинило государству ущерб. Фигурантка уголовного дела отправлена под домашний арест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обманувшая клиентов на 2 млн рублей менеджер турфирмы получила пять лет колонии.

Татьяна Титаева