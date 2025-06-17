Более 8 тыс. уклонистов от платы за парковку выявили в Петербурге с начала года

С начала текущего года специалисты отдела фиксации подведомственного комитету по транспорту Городского центра управления парковками (ЦУП) зафиксировали 8 378 случаев сокрытия автомобильных номеров в зоне платной парковки в историческом центре Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фиксация нарушения в зоне платной парковки в Санкт-Петербурге

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фиксация нарушения в зоне платной парковки в Санкт-Петербурге

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Как сообщили в комтрансе, все предметы, препятствующие фиксации нарушений, были устранены. К водителям, не оплатившим стоянку, применены штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей.

Помимо этого, пешие инспекторы ЦУП выявили 646 фактов незаконной парковки машин, не включенных в Федеральный реестр инвалидов, на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья и перевозящих их лиц.

В целом за указанный период с владельцами транспортных средств проведено более 3 тыс. профилактических бесед на предмет соблюдения правил парковки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала этого года платными парковками у Московского и Ладожского вокзалов воспользовались свыше 169 тыс. водителей.

Андрей Цедрик