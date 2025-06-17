Делегация КНДР направилась в Петербург для участия в Генассамблее OANA

Делегация Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) во главе с вице-президентом направилась в Петербург для участия в 19-й Генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Об этом сообщает ТАСС.

Генассамблея откроется 19 июня под председательством информагентства. К участию в ней приглашены министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, а также директор департамента информации и печати российского МИДа Мария Захарова.

OANA была основана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО. Она объединяет свыше 40 информагентств из 35 государств. На долю стран-участниц организации приходится три четверти от общего объема мирового новостного потока.

18 июня в городе также стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в нем подтвердили 140 стран.

Дарья Астанина