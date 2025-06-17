RBI получила разрешение на строительство ЖК «Гений» у метро «Улица Дыбенко»

Группа RBI получила разрешение на строительство первой очереди жилого квартала «Гений» с детским садом на 120 мест, сообщает пресс-служба компании. Дома построят на проспекте Большевиков, 22. В проекте шесть корпусов, их возведут в две очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба RBI Фото: Пресс-служба RBI

Первая состоит из трех корпусов и рассчитана на 611 квартир. В каждом из домов планируют отдельный двор, который расположится на стилобате. Зоны отдыха первой и второй очередей планируют объединить в единой пространство пешеходным мостом.

В одном из корпусов появится коворкинг для жителей с книжными стеллажами для буккроссинга. Первые этажи «Гения» займут коммерческие помещения. На подземном уровне разместят паркинг, рассчитанный на 601 автомобиль.

Для комфорта и безопасности в квартале появится IP-система видеонаблюдения и контроля доступа. Помимо прочего жители смогут воспользоваться спортивным кластером, развивающими площадками для детей и зелеными кабинетами с шезлонгами.

Над обликом жилого комплекса работало архитектурное бюро «Проектная культура». Специалисты вдохновлялись творчеством супрематистов во главе с Лазарем Хидекелем. Поэтому в очертаниях «Гения» можно увидеть основные геометрические формы: круги, квадраты и линии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что группа компаний «ПСК» ввела в эксплуатацию жилой дом бизнес-класса на проспекте Бакунина, рядом с Синопской набережной.

Андрей Маркелов