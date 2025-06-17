На капитальный ремонт участка Обводного канала потратят почти 2,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге проведут капитальный ремонт участка набережной Обводного канала от протоки «Французского ковша» до Атаманского моста. На работы выделили почти 2,5 млрд рублей.

В документах к опубликованной закупке указано, что ремонт должен быть завершен до 27 ноября 2027 года. Заказчик в лице СПб ГБУ «Мостотрест» ожидает от подрядчика проведение общестроительных и реставрационных работ. В зоне ответственности исполнителя также будут озеленение и организация дорожных работ.

Длина стенки участка капитального ремонта набережной составляет 715,27 метра. Участок был построен в 1936 году в составе строительства набережных Обводного канала от Атаманского до Шлиссельбургского моста. Ремонт будет осуществлен в границах полосы отвода. Проект предусматривает также использование части земельного участка площадью 1390 кв. метров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонт трамвайных путей в Петербурге обойдется в 957 млн рублей.

Татьяна Титаева