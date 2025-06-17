Суд в Москве заключил под стражу подрядчиков реставрации здания Биржи в Петербурге

В СИЗО по решению Тверского районного суда Москвы отправлены представители компании, занимавшейся реставрацией здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Дело возбуждено по подозрению в хищении 83 млн рублей, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мера пресечения была избрана фигурантам еще в начале июня, следует из карточки, опубликованной на официальном портале московских судов общей юрисдикции. Хищение многомиллионной суммы вменяют гендиректору ООО «ГазПроектСтрой» Павлу Нарницкому и руководителю проектов «ССУ-5», курировавшему реставрацию, Виталию Лисунову.

Нарушения при реставрации были зафиксированы при проверке Минкульта, проводимой Генпрокуратурой. Далее было возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что акты приемки содержали заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в декабре прошлого года был определен новый подрядчик для реставрации здания Биржи. Исполнитель проведет работы почти за 1,4 млрд рублей.

Татьяна Титаева