Microsoft вступила в интеллектуальный спор

Между ключевыми инвесторами компании-разработчика ChatGPT нарастают разногласия. Как пишет газета The Wall Street Journal, руководство OpenAI может подать жалобу на Microsoft в Федеральную торговую комиссию США. Предметом спора станут условия сотрудничества между IT-структурами. Одновременно с этим стартап Сэма Альтмана рискует потерять $20 млрд инвестиций, если до конца года не станет коммерческой структурой. При этом Microsoft настаивает на увеличении своей доли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

У OpenAI, впрочем, есть все шансы усилить свою переговорную позицию, считает сооснователь AiAcademy Александр Горный: «Кажется, что в разводе больше заинтересована OpenAI. OpenAI договаривалась о сотрудничестве с Microsoft давно, в тот момент это были две совершенно несопоставимые компании: огромная Microsoft и маленькая OpenAI. И Microsoft говорила, мол, давайте мы дадим очень много денег, а вы будете к нам привязаны.

Сейчас OpenAI стала гораздо больше по значению, по доступу к деньгам, по развитости технологий, по всему. Теперь кажется, что старая договоренность слишком сдерживающая, и можно передоговориться. А если не удастся передоговориться с Microsoft, то можно договориться с какими-то следующими инвесторами, которые будут постепенно увеличивать свою долю, доля Microsoft будет падать, она в принятии решений и сейчас не очень большая, там нет какого-то контроля, но будет еще уменьшаться.

Публичные утечки — это и есть шаги OpenAI. Наверное, вот она так приглашает к разговору каких-то других инвесторов. Все карты на руках OpenAI, у нее позиция сильнее, и она получит условия лучше, чем есть сейчас. По большей части это вопрос прибылей. Например, OpenAI продает доступ к ChatGPT и другим API только напрямую и через Microsoft, а если не будет привязки к Microsoft, то сможет продавать через другие облака. По крайней мере, для Microsoft это точно будет больно, а, может быть, OpenAI что-то на этом дополнительно заработает».

Microsoft сотрудничает с OpenAI уже шесть лет: в 2019 году техногигант фактически спас стартап от банкротства, вложив $1 млрд. Впрочем, сейчас компания тоже стремится отстраниться от OpenAI, полагает генеральный директор разработчика искусственного интеллекта Sistemma Сергей Зубарев: «С учетом того, что Microsoft является владельцем 49% акций, не думаю, что это какая-то спонтанная история про двух поссорившихся друзей, больше похоже на спланированную стратегию защиты Microsoft от монополизации рынка в части ИИ. И эта история работает в пользу Microsoft как антимонопольный щит, потому что когда OpenAI угрожает антимонопольной жалобой, это работает на Microsoft. Великобритания уже закрыла расследование их партнерства в марте, официально подтвердив, что Microsoft не контролирует OpenAI.

В условиях такого давления на Big Tech такой публичный конфликт — это защита антимонопольности. Потом, это диверсификация, потому что параллельно Microsoft может строить альтернативы.

Была инвестиция в Inflection AI, размещение моделей xAI, которые принадлежат Илону Маску, на собственных серверах, развитие Phi-моделей (это тоже одна из линеек искусственного интеллекта, которая уже конкурирует с системами в разы крупнее), больше $3 млрд инвестиций в ИИ-инфраструктуру Индии. И такая непреемственность к одной компании показывает рынку, что Microsoft не зацикливается только на OpenAI, несмотря на то, что владеет почти половиной акций.

На этом фоне разработчик ChatGPT привлекает новых инвесторов из Арабских Эмиратов, Индии и Японии. Кроме того, Сэм Альтман заключил военный контракт с Пентагоном на $200 млн.

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Анжела Гаплевская