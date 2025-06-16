Barbie метит в интеллектуалы

У кукол Barbie и машинок Hot Wheels скоро появится мозг, и работать он будет на базе OpenAI. Такое соглашение производитель игрушек, корпорация Mattel, заключила с компанией Сэма Альтмана. Это, как отмечают СМИ, позволит «перезапустить» интерес к хитам мировой индустрии игрушек. В последнее время вся отрасль находится в упадке из-за высоких издержек и низкого спроса — дети переориентировались на более технологичные продукты. На этом фоне последний год Mattel делала ставку на производство фильмов, телешоу и мобильных игр на основе Hot Wheels и Barbie. А теперь научит говорить и сами игрушки. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Как рассказали в самой Mattel, стратегическое партнерство позволит использовать продукты OpenAI не только для автоматизации бизнес-процессов. Но и «привнесет магию ИИ» в игры. Пока о совместном проекте известно лишь то, что в него войдут популярные бренды Mattel — Barbie, Hot Wheels, American Girl и другие. Первый продукт представят до конца 2025 года.

Профессиональное сообщество обсуждает подобные коллаборации уже давно, говорит президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина: «Было несколько удачных и неудачных решений, и связаны они как раз с тем, можно ли туда поставить родительский контроль. В противном случае сегодняшний цифровой мир не позволит обеспечить безопасность. Безусловно, все новации привлекают интерес ребенка, да и родителям хочется с этим разобраться.

Тем не менее то, что искусственный интеллект будет взаимодействовать с детьми, понимают уже абсолютно все».

При этом такие игрушки могут стать и незаменимым помощником для родителей. Один из пользователей Reddit рассказал, что он как-то пришел уставшим домой и дал четырехлетнему сыну, который требовал внимания, телефон с ChatGPT. В итоге малыш провел с ним больше двух часов, а после назвал чат-бот самым крутым любителем паровозика Томаса в мире. «С такой высокой планкой я никогда не смогу конкурировать»,— посетовал пользователь платформы.

Mattel заверяет, что новый продукт будет безопасным, конфиденциальным и соответствовать возрастным стандартам. Реализовать это не так сложно, уверен гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Во-первых, есть так называемые гарды — охранные системы, которые не позволяют модели общаться на те или иные темы. Запрет можно встроить на уровне производителя.

Во-вторых, родительский контроль через интерфейс тоже может определенные темы запретить. Есть еще "выходной гард" — это подход "LLM as a judge", то есть "языковая модель как судья". Может произойти так, что на простой вопрос она ответит как-нибудь заковыристо, и тогда "выходной гард" не допустит, чтобы этот ответ услышал ребенок».

На рынке уже есть похожие продукты. Так, американский стартап Curio выпускает плюшевые игрушки с ChatGPT. Они говорят с детьми голосом артистки Граймс — инвестором компании и бывшей девушки Илона Маска. У самой Mattel есть настольная игра на основе ИИ. А в 2015-м она выпускала и хай-тек Barbie с подключением к Wi-Fi, микрофоном, системой распознавания речи и ИИ. Но ее сняли с продажи после обвинений в прослушке пользователей, писал The Washington Post.

Новый проект, вероятно, будет доработанной Barbie образца 2015-го, допускает главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов. Но вопрос с «подслушиванием», по его словам, вряд ли был решен до конца: «В принципе, если нужно пообщаться с ребенком и дать ему какие-то базовые ответы, доступ к интернету модели не нужен. Но он наверняка будет необходим, потому что обработка должна быть на серверах OpenAI. Это дешевле, проще, не нужно встраивать мощное "железо". Тут вопрос об искажении информации, которое иногда случается у любой нейросети: а как отследить, правду она сказала или выбрала некорректный ответ?

Вопрос еще в том, когда она будет слушать, и не будет ли собирать слишком много персональной информации».

Тревожные родители считают, что подобная кукла может стать для детей формой эскапизма. Впрочем, по словам экспертов, влияние ИИ на мозг до конца не изучено, поэтому выводы о долгосрочных последствиях делать преждевременно. В сети же шутят: теперь не только ребенок, но и сама кукла Barbie начнет требовать от родителей купить ей новое платье, розовый корвет или дом побольше.

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Екатерина Вихарева