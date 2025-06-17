Путин напомнил Чемезову про его «должок»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал ему, что в декабре 2024 года госкомпания сдала первый мусоросжигательный завод. Господин Путин напомнил господину Чемезову, что у него есть «должок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Чемезов и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Речь идет о еще четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани. По словам главы «Ростеха», один из них готов на 92%, строительство еще трех госкомпания вынуждена заморозить «до лучших времен».

Как пояснил Сергей Чемезов, у «Ростеха» не хватает денег. Госкомпания ведет переговоры с банками по поводу возможных льготных кредитов, а также ждет, когда «будут более дешевые деньги или какая-то помощь от государства».

В конце 2024 года Владимир Путин обратился к вице-премьеру Денису Мантурову по поводу мусоросжигательных заводов и денег, которые выделены на их строительство. Господин Мантуров говорил, что работа налажена и «осталось только достроить».