Госдума запретила несовершеннолетним самостоятельно заводить счета в банке

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому банки не смогут открывать счета и выдавать дебетовые карты несовершеннолетним без согласия родителей.

Соответствующие изменения внесены в Гражданский кодекс РФ. Предполагается, что эта мера позволит защитить подростков от влияния дропперов.

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что злоумышленники используют несовершеннолетних в схемах по незаконному обороту средств платежей. Для этого они входят в доверие к детям, подталкивая их к оформлению банковских счетов. Дропперы предлагают подросткам за их дебетовые карты небольшое вознаграждение, а затем переводят через них миллионы рублей обманутых граждан.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 марта 2024 года. Также сегодня на пленарном заседании депутаты приняли закон об уголовной ответственности для дропперов. Он, в частности, предполагает лишение свободы до трех лет за передачу мошенникам доступа к карте.

Подробности о борьбе с дропперами — в материале «Переводам добавляют лимитов».