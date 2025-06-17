Иран анонсировал новые удары по Израилю «современным оружием»
Иран объявил о новой волне мощных атак на Израиль с использованием «современного оружия». Как заявил командующий сухопутными войсками иранской армии Киюмарс Хейдари, атаки будут нарастать в ближайшие часы. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
По информации КСИР, под удар со стороны Ирана уже попали следующие объекты:
- Институт Вейцмана в Тель-Авиве — полное уничтожение;
- Хайфский НПЗ — работа остановлена;
- Здание «Моссада» и разведывательный центр Израиля — полное уничтожение;
- База Новатим — частично разрушена;
- Здание министерства обороны Израиля.
О новой волне ракетных ударов по Израилю КСИР сообщил около 10:30 мск. По данным Корпуса, новая атака будет «более мощной и разрушительной, чем предыдущие».
Подробнее — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».