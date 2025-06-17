NYT: Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу встретиться с иранской стороной

Президент США Дональд Трамп предложил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встретиться на этой неделе с представителями Ирана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, если встреча состоится, то Иран на ней, скорее всего, будет представлять глава МИД республики Аббас Арагчи.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп поручил администрации Штатов попытаться как можно скорее организовать встречу с официальными лицами Ирана. По словам собеседника издания, президент США «работает над тем, чтобы определить», серьезно ли Тегеран настроен на дипломатическое решение конфликта с Израилем.

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