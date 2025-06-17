Главные новости к утру 17 июня

Представители Ирана заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил нападения. По словам источников Washington Post, усилия по началу переговоров о прекращении огня возглавили Оман и Катар.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следовало подписать сделку по ядерной программе и призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

В преддверии ПМЭФ патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал корреспонденту «Ъ» Павлу Коробову о морали и нравственности в бизнес-процессах, справедливости распределения материальных благ, борьбе с коррупцией, о том, что делать с разрывом в доходах между бедными и богатыми, и о том, как наконец достичь благополучия и процветания.

Постановление о многодневном голосовании в период выборов губернатора принято избиркомом Еврейской автономной области. Голосование будет проходить 12, 13 и 14 сентября.

Рынок новых легковых машин может вернуться к уровню продаж довольно успешного прошлого года уже в 2026 году, прогнозируют «Технологии Доверия». В основном надежды возлагаются на смягчение денежно-кредитной политики и отложенный спрос.

Правительство готово профинансировать из бюджета скидку на вывоз угля на экспорт железной дорогой на северо-запад и юг на 6 млрд руб. Это примерно треть суммы, необходимой для нулевой рентабельности, по оценке аналитического центра ТЭК Минэнерго.

Обсуждаемая правительством РФ индексация цен на газ на 10% дважды в год для промышленных потребителей может поднять цены на электроэнергию до 3% в год, на тепло — до 1,2% в год, ожидает Минэнерго.

Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах по итогам 2024 года сократились в среднем на 10%, однако все равно находятся на уровне 21–54% всей продаваемой техники в зависимости от категории.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что страны подписали торговую сделку, договоренности по которой были достигнуты в мае. Дональд Трамп, находясь на саммите «Большой семерки» (G7), заявил, что взаимодействие с Великобританией было «просто фантастическим».

Президент США Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета национальной безопасности Белого дома. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Лоуренс Джонс в соцсети Х. «Мне сообщили, что президент примет участие в ужине с главами стран—участниц "Группы семи", а затем немедленно направится в Вашингтон. Он распорядился, чтобы Совет национальной безопасности был готов в Ситуационной комнате (Белого дома.— "Ъ")»,— написал он.