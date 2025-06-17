WP: Иран заявил, что готов возобновить переговоры с США после прекращения атак

Представители Ирана заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил нападения. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, усилия по началу переговоров о прекращении огня возглавили Оман и Катар.

Ранее, по информации телеканала CNN, президент США Дональд Трамп поручил администрации Штатов как можно скорее организовать встречу с Ираном. Как сообщила газета New York Times, президент США предложил встретиться с иранской стороной спецпосланнику Стиву Уиткоффу и вице-президенту Джейди Вэнсу.

После начала операции Дональд Трамп несколько раз призывал Иран к возвращению за стол переговоров. Иранская сторона заявила, что не видит смысла продолжать переговоры в США, пока Израиль атакует Иран.

О позиции Дональда Трампа по ирано-израильскому конфликту — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».