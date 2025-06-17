Fox News: Трамп поручил Совету нацбезопасности «быть готовыми» к заседанию

Президент США Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Лоуренс Джонс в соцсети Х.

«Мне сообщили, что президент примет участие в ужине с главами стран — участниц “Группы семи”, а затем немедленно направится в Вашингтон. Он распорядился, чтобы Совет национальной безопасности был готов в Ситуационной комнате (Белого дома —“Ъ”)»,— написал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт сообщила, что господин Трамп досрочно покидает саммит G7 в Канаде и отправляется в Вашингтон.

Вечером понедельника (в Москве — в ночь на 17 июня) президент США опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором написал, что «Ирану следовало подписать ядерную сделку», а также призвал к немедленной эвакуации из Тегерана.

После начала операции Израиля «Народ как лев» Дональд Трамп несколько раз призывал Иран к возвращению за стол переговоров. Иранская сторона заявила, что не видит смысла продолжать переговоры в США, пока Израиль атакует Иран.

О позиции Дональда Трампа по ирано-израильскому конфликту — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».