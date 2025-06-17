Выборы губернатора ЕАО пройдут в течение трех дней

Постановление о многодневном голосовании в период выборов губернатора принято избиркомом Еврейской автономной области. Голосование будет проходить 12, 13 и 14 сентября, говорится в сообщении облизбиркома.

Первые кандидаты уже определены. «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» выдвигает лидера регионального отделения Владимира Дудина. Также участвует координатор регионального отделения ЛДПР Василий Гладких.

Ожидается, что 23 июня своих кандидатов представят «Единая Россия» и КПРФ.

Крайний срок для подачи документов в избирком — 1 июля 2025 года.

Дарья Балобанова, Биробиджан