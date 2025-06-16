И целого штрафа много

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор по резонансному делу о растрате 272 млн руб. бюджетных средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), и взяточничестве. Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова и его шестерых соучастников, которые хоть и получили довольно мягкое наказание, однако были обязаны выплатить крупные штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рассмотрение апелляционной жалобы по громкому делу состоялось более чем через год после того, как Мещанский райсуд Москвы вынес приговор бывшим замглавы министерства энергетики Анатолию Тихонову, его супруге Валерии Коваленко, советнику Роману Рыжкову, руководителю ООО «Эндевел» Игорю Удинцеву, предпринимателю Елене Головко, а также вице-президентам ЗАО «Ланит» Виктору Серебрякову и Владимиру Макарову.

Анатолий Тихонов тогда был признан виновным в растрате 175 млн руб. и 97 млн руб., а также двух эпизодах получения взяток — на сумму 77 млн руб. и $580 тыс. (ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Пятеро других фигурантов были осуждены за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291 УК РФ), а бизнесмен Удинцев — за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, преступления были совершены в 2014–2016 годах при создании государственной информационной системы ТЭК России. Оно было поручено ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА), которое в то время возглавлял Анатолий Тихонов. При посредничестве заместителя гендиректора ЗАО «Ланит» Владимира Макарова он договорился с президентом фирмы Георгием Генсом (умер в 2018 году.— “Ъ”) за взятку $580 тыс. (или 45 млн руб. по курсу 2016 года) обеспечить заключение договора с его компанией на создание ГИС ТЭК. Выделенные на эти цели средства по фиктивным договорам вначале ушли на счета зарегистрированной в Лондоне фирмы Denirello LLP, а затем через цепочку других компаний и ряда посредников — Анатолию Тихонову.

В итоге конкурс в октябре 2014 года выиграло ЗАО «Ланит», которому достался контракт стоимостью 607 млн руб. Проведенные по делу экспертизы показали, что она была завышена на 175 млн руб., которые Анатолий Тихонов похитил, растратив в интересах «Ланита». При этом, согласно выводам компьютерно-технической судебной экспертизы, система оказалась неработоспособной.

Второй эпизод растраты на сумму 96,8 млн. руб. был связан с заключением в 2014–2016 годах контрактов РЭА на поставку для ГИС ТЭК компьютерного, серверного и другого оборудования, а также на дооснащение им по завышенным ценам с ЗАО «Ресурс-сервис» и ЗАО «Софтлайн Трейд». Фактически поставки техники фирмы Hitachi велись через контрагента этих ЗАО — ООО «Эндевел», закупавшее оборудование со скидкой.

По версии следствия, в первом случае технику купили у «Ресурс-сервиса» за 102,2 млн руб., что превысило ее рыночную стоимость на 73,4 млн руб. А во втором цена приобретенного за 41,7 млн руб. у «Софтлайн Трейда» оборудования была завышена почти вдвое. За это Игорь Удинцев «откатил» Анатолию Тихонову 77,2 млн руб.

В ходе процесса из семи подсудимых пятеро, включая Анатолия Тихонова, вину не признавали. В свою очередь, Виктор Серебряков и Игорь Удинцев не соглашались с квалификацией их действий, считая, что они совершили мошенничество (ст. 159 УК РФ). На следствии оба дали признательные показания. Защита же экс-замминистра настаивала, что созданная ГИС ТЭК является работоспособной, и просила его оправдать. Сам Анатолий Тихонов утверждал, что обвинение против него построено на показаниях экс-директора проекта ГИС ТЭК Романа Щербова. Тот с Игорем Удинцевым ранее были осуждены на шесть с половиной и пять с половиной лет соответственно за махинации при закупке оборудования для ГИС ТЭК. Наказание оба успели отбыть. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказав о взятках и хищениях Анатолия Тихонова, Роман Щербов в феврале 2024 года отделался штрафом в 5 млн руб.

Что же касается Анатолия Тихонова, то он по приговору Мещанского райсуда в марте 2024 года получил пять лет и четыре месяца заключения, которое отбыл, находясь под следствием и судом.

Его освободили в зале суда, обязав выплатить штраф в размере 501 млн руб.

Другим фигурантам суд назначил условные сроки со штрафами от 45 млн до 90,3 млн руб.

Помимо этого суд постановил изъять у Анатолия Тихонова 122 млн руб. за полученные взятки, а также удовлетворил иск Минэнерго (признано по делу потерпевшим) к осужденным о взыскании ущерба на сумму 271,8 млн руб.

Тогда защита Анатолия Тихонова отмечала, что арестованное у фигуранта имущество (банковские счета, акции и доход от ценных бумаг, а также особняк на Рублевке в Подмосковье, квартира на Патриарших прудах, недвижимость за границей, €1 млн на счете его сына и еще €43 млн на счетах связанной с ним фирмы в Монако.— “Ъ”) должно покрыть иск потерпевшего, а также штраф.

Остальные осужденные сетовали, что никогда не расплатятся.

В апелляции Виктор Серебряков и Игорь Удинцев просили снизить размер неподъемных штрафов, а фигуранты Тихонов, Макаров, Рыжков и Головко — их оправдать. Однако по итогам слушаний, которые заняли два заседания, тройка судей Мосгорсуда оставила приговор без изменений, а жалобы фигурантов — без удовлетворения.

Адвокаты Анатолия Тихонова — Генрих Падва и Игорь Копенкин — заявили “Ъ”, что защита намерена обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, включая Верховный суд. «Мы полагаем, что при рассмотрении дела по существу были допущены значительные процессуальные и правовые нарушения»,— сказал господин Копенкин.

Мария Локотецкая