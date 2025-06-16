Эрдоган готов стать посредником в конфликте Ирана и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и сообщил о готовности выступить посредником в конфликте Ирана с Израилем. Турецкий лидер подчеркнул, что для Анкары особенно важно сохранить мир и стабильность в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В ходе встречи Эрдоган заявил, что провел ряд контактов с лидерами по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Ираном и что Турция готова взять на себя посредническую роль для немедленного прекращения конфликта и возвращения к ядерным переговорам»,— говорится в сообщении турецкой канцелярии, которое приводит Anadolu.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Взаимные атаки продолжаются четвертый день подряд. В связи с этим оказался сорван следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке.

Россия также готова выступить посредником в урегулировании конфликта. Владимир Путин на прошлой неделе созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом. Тем временем источники The Jerusalem Post сообщили, что Иран уже обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредником в переговорах с США, чтобы добиться прекращения израильских ударов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян