МАГАТЭ: на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре строения

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил последствия ударов Израиля по иранским ядерным объектам. По его словам, в провинции Исфахан повреждены четыре строения на ядерном объекте. В Фордо, Араке и на Бушерской АЭС повреждений не зафиксировано.

«Уровень радиации вне территории объекта в иранском Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне, что указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду»,— заявил господин Гросси, обращаясь к Совету управляющих МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство сможет в течение часа отреагировать на любую ядерную или радиологическую чрезвычайную ситуацию в Иране. Фрагмент его речи опубликован в социальной сети X.

После начавшейся 13 июня атаки Израиля на Иран Рафаэль Гросси сообщил, что надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил обогащенный до 60% уран, была уничтожена. Выброса радиации за пределы объекта нет, но зафиксировано загрязнение внутри, отмечало МАГАТЭ.

Подробности — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».