Президент Ирана: сторонникам ядерного оружия нет места в управлении страной

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что руководство страны по-прежнему не стремится к обладанию ядерным оружием, несмотря на многочисленные обвинения в обратном. По его словам, те силы внутри страны, которые придерживаются другой позиции, не должны участвовать в управлении государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Четкая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер, заключается в отказе от обладания и отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. Любому, кто занимает позицию, противоречащую этой четкой позиции, нет места в формировании политики Исламской Республики Иран»,— сказал Масуд Пезешкиан на заседании парламента.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Взаимные атаки продолжаются четвертый день подряд. В связи с этим оказался сорван следующий раунд переговоров Ирана и США по новой ядерной сделке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян