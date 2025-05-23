В воронежском Боброве ищут подрядчика для рекультивации свалки за 232 млн рублей

Администрация города Боброва в Воронежской области объявила электронный аукцион по выбору подрядчика для рекультивация несанкционированной свалки на земельном участке с кадастровым номером 36:02:5400024:142. Начальная цена контракта составляет 232,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

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Согласно аукционной документации, до 20 декабря 2027 года подрядчику предстоит провести техническую и биологическую рекультивацию, пробурить наблюдательную скважину и выполнить другие работы. Источник финансирования — городской бюджет.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 29 мая, итоги планируется подвести 30 мая.

В середине мая арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску Росприроднадзора к администрации Никифоровского округа Тамбовской области. Тем самымбыло утверждено решение о взыскании с властей 28,6 млн руб. ущерба, который нанесла почвам несанкционированная свалка.

Юрий Голубь