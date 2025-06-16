Библия, Коран или ничего

Христианство остается самой многочисленной конфессией в мире, однако ряды христиан редеют. Как показывает исследование Pew Research Center, последователей ислама по-прежнему меньше, чем христиан, однако за последние десять лет мусульмане стали самой быстрорастущей религиозной группой в мире. Вторая по темпам роста группа — люди, которые не являются последователями никакой из религий: таких уже почти 25% населения мира и их становится больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Число христиан в мире с 2010 по 2020 год выросло на 121,6 млн и достигло 2,3 млрд человек, что делает эту конфессию самой многочисленной в мире. Тем не менее такой рост несопоставим с темпами увеличения мирового населения, поэтому доля христиан за десять лет сократилась на 1,8 процентного пункта, до 28,8% (см. график). Такие данные приводит в своем докладе Pew Research Center, специалисты которого проанализировали более 2,7 тыс. исследований и опросов, чтобы выявить изменения «глобального религиозного ландшафта» в период с 2010 по 2020 год.

Число мусульман за это время выросло на 346,8 млн, и это больше, чем прибавили все другие конфессии вместе взятые

Численность последователей индуизма, иудаизма и более немногочисленных конфессий практически не изменилась, а вот буддистов стало меньше как численно, так и по размеру доли среди мировых религий. Это единственная конфессия с такой картиной.

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С учетом всех этих сокращений и увеличений доля последователей какой-либо религии в мире составляет сейчас 75,8%. Остальные 24,2% — люди нерелигиозные, и за десять лет их стало больше на 0,9%. В Pew Research Center называют факт роста числа нерелигиозных людей «поразительным», учитывая, что это «демографически уязвимая» группа людей: чаще всего это люди в возрасте, которые редко рожают детей. Но их число, по данным исследователей, растет за счет того, что верующие люди (и чаще всего христиане) отказываются от религии.

Больше всего нерелигиозных людей проживает в Китае — 1,3 млрд, или 67% всего нерелигиозного населения мира.

Со значительным отрывом в топ-3 стран с нерелигиозным населением входят США — 101 млн человек там не относят себя ни к какой конфессии — и Япония — 73 млн человек.

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Исследование Pew Research Center показало, что за последние годы Европа перестала быть регионом с самым большим числом христиан: теперь в лидерах страны Африки к югу от Сахары. А среди отдельных стран самое большое христианское население — в США, 217 млн человек.

В топ-5 по численности последователей христианства вошла и Россия, где в 2020 году чуть более 102 млн человек называли себя христианами. Правда, глобальные тенденции сокращения числа последователей христианства не обошли и Россию: в 2010 году их было на 8,6 млн больше, чем в 2020 году. То же происходит и со снижением уровня религиозности: число нерелигиозных россиян за десять лет выросло на 10,8 млн и превысило 29,6 млн человек. Ранее ВЦИОМ (см. “Ъ” от 10 июня) публиковал данные ежегодного мониторинга религиозности россиян: в 2025 году 11% считают себя неверующими, это на 4 процентных пункта больше, чем в 2017 году.

Алена Миклашевская