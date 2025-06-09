ВЦИОМ нашел критерии воцерковленности

ВЦИОМ опубликовал результаты ежегодного мониторинга религиозности россиян. В ходе социологического опроса, участие в котором приняли 1,6 тыс. человек, 67% заявили, что считают себя православными христианами (+1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с 2024 годом). Напомним, что доля граждан, заявляющих о своей принадлежности к православию, выросла с 34% в 1991 году (данные ВЦИОМа и ФОМ) до максимальных 76,1% в 2004 году (данные ИСПИ РАН). Все последующие годы этот показатель постепенно снижался, за исключением небольшого роста в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Последователями ислама, в свою очередь, назвали себя 7% респондентов, что на 1 п. п. превышает показатель 2024 года. Варианты «буддизм» и «протестантизм» выбрали по 1% опрошенных, «иудаизм» и «католицизм» — менее 1%. 11% россиян считают себя неверующими. Остальные респонденты признавались, что колеблются между верой и неверием, либо считают себя верующими, но не относя себя к определенной конфессии.

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ВЦИОМ также попытался классифицировать верующих россиян по уровню «воцерковленности», подразумевая под этим термином уровень вовлеченности респондентов в религиозные практики. В их перечень включили десять позиций: ношение религиозных символов (нательный крестик, полумесяц и прочее), жизнь «в соответствии с заповедями своего вероисповедания», отмечание религиозных праздников, посещение храмов, оказание помощи при храмах, чтение молитв, чтение религиозной литературы, соблюдение постов, общение со священнослужителями, участие в церковных таинствах и обрядах (например, причащение). «Слабовоцерковленными» (то есть вовлеченными в 1–3 практики) оказались 15% верующих, «средневоцерковленными» (участвующими в 4–7 практиках) — 46%. «Высоковоцерковленных», или вовлеченных в 8–10 практик, оказалось 37%. Еще 2% опрошенных ВЦИОМом заявили, что не занимаются никакими религиозными практиками.

Эмилия Габдуллина