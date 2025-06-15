Amazon инвестирует $13 млрд в дата-центры

14 июня американская корпорация Amazon сообщила, что в ближайшие пять лет инвестирует 20 млрд австралийских долларов ($13 млрд) в развитие дата-центров и другой инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) в Австралии. Эти инвестиции пойдут на расширение дата-центров в стране и поддержку их работы, что должно «улучшить возможности страны в сфере облачных технологий и ИИ». В частности, Amazon собирается построить три новые солнечные электростанции в штатах Виктория и Квинсленд для обеспечения дата-центров электроэнергией.

В последние годы крупные технологические компании, такие как Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, активно инвестируют в дата-центры и другую инфраструктуру для ИИ. Только за последний месяц Amazon сообщила о подобных инвестициях на $30 млрд в США и на $5 млрд на Тайване.

Яна Рождественская