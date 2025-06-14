Юбилей омрачают демонстрации

В Вашингтоне пройдет военный парад, приуроченный к празднованию 250-летия армии США. Это первое такое мероприятие в округе Колумбия за долгие годы. В нем примут участие более 7 тыс. пехотинцев, колонны военной техники и авиационные соединения. Кроме того, запланировано шоу с участием нескольких оркестров. Шествие и показ техники совпадают с днем рождения президента Дональда Трампа. Хозяину Овального кабинета сегодня исполняется 79 лет. Омрачить празднества по случаю армейской годовщины и Дня национального флага могут крупные протестные демонстрации по всей стране, разогреваемые столкновениями митингующих с силами полиции в Лос-Анджелесе. Эти выступления анонсированы более чем в тысяче американских городов, а их основной лозунг — «Никаких королей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Демонстрация лишь подчеркнет противоречия, которыми сейчас живут американцы, сказал в эфире CBS ведущий политический обозреватель The Washington Post Нафтали Бендэвид: «Белый дом говорит, что армия заслуживает по меньшей мере грандиозный парад в честь своего 250-летия, и это случается в Америке не так уж часто. Администрация утверждает: "Если не сейчас, то когда? Пора праздновать!" Критики не забывают напомнить, что это также совпадает с днем рождения Трампа. И что именно это настоящая мотивация, что президент хочет как-то поздравить себя и делает себе подарок. И это еще один пример того, как президент Трамп политизирует армию.

По всей стране идут выступления под лозунгом "Никаких королей", их организаторы утверждают, что парад и, что более важно, роль в его проведении президента напоминают об авторитаризме и отрицают ценности американской демократии. Страна разделена политически по всем вопросам: от управления правительством до понимания миссии самих военных. Кроме того, все это смешалось с тем, что происходит в Лос-Анджелесе, где президент, по мнению критиков, явно злоупотребляет Нацгвардией в своих собственных целях, где идут демонстрации против его иммиграционной политики. В этом гораздо больше внутренней драмы, чем можно было бы представить.

С одной стороны, в 2 тыс. населенных пунктов митинги, с другой, возвеличивание президента под маской чествования военных с большой помпой, с танками, самолетами, десантниками».

Формально военный парад приурочен к юбилею создания Континентальной армии — ополчения, вступившего в борьбу за независимость в 1775 году. Организаторы альтернативной протестной акции «Никаких королей» рассчитывают, что их выступления станут крупнейшей однодневной акцией против Трампа с начала его второго президентского срока. Впрочем, от манифестаций в столице они сознательно отказались.

Основные лозунги направлены против проявлений диктата, отметила в эфире Fox News одна из организаторов акций, сопредседатель Центра общественных трансформаций Лорэлла Праэли: «Все эти протесты — ответ на нагнетание в течение нескольких недель, когда власть переходит черту. Когда приходят за выпускниками в школу, за работниками в пункты для хранения вещей, в парки, забирают домработниц и детей, о которых они заботятся, чтобы депортировать как нелегалов. Но на самом деле они нацеливаются на всех латиноамериканцев, на темнокожих и далее по списку. Люди заявляют, восстают и дают отпор авторитаризму. И это то, что нам сейчас нужно, потому что никто кроме нас не придет, чтобы спасти нас. Единственное спасение в прорыве авторитаризма. Мы все прежде всего люди».

Последний военный парад в американской столице прошел в 1991 году после завершения операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе.

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Станислав Крючков