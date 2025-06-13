Главные новости за 13 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Ночью в Краснодаре объявляли беспилотную опасность.

Позже корреспонденты «Ъ-Кубань» сообщили о звуках взрывов в небе над Симферополем. По словам очевидцев, жители крымской столицы прятались в укрытия.

В Минобороны утром сообщили, что в течение ночи российские силы ПВО уничтожили 125 беспилотников. В частности, 70 дронов сбили над Крымом.

С января по май 2025 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 2370 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 267 человек, еще 1997 получили травмы различной степени тяжести.

В центре Краснодара начались мероприятия по сохранению исторического здания — Дома купца Лихацкого. На реставрацию уйдет два года.

Полиция задержала краснодарца, врезавшегося в несколько машин. Очевидцы инцидента удерживали предполагаемого виновника до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

В центральный аппарат Следственного комитета будет направлен доклад о ходе разбирательства по факту ДТП в Краснодарском крае, в результате которого тяжело пострадал несовершеннолетний.

В Краснодарском крае более 100 пляжей получили высшую категорию соответствия — «синий флаг». В крае в преддверии высокого туристического сезона усилены санитарно-гигиенические мероприятия на благоустроенных пляжах. В 2025 году на территории региона функционируют 445 оборудованных пляжей общей протяженностью свыше 115 км.

В Краснодарском крае сохраняется установившаяся сухая и жаркая погода. По данным экстренных служб, до конца суток 13 июня в отдельных районах региона прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса.