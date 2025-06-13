В Краснодаре расследуют дело в отношении водителя, сбившего ребенка

В центральный аппарат Следственного комитета будет направлен доклад о ходе разбирательства по факту ДТП в Краснодарском крае, в результате которого тяжело пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщений в социальных сетях, инцидент произошел в Краснодаре: мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ребенка. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю инициировало процедуру передачи материалов дела в свое производство.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову представить информацию о результатах рассмотрения ходатайства и обстоятельствах происшествия.

Вячеслав Рыжков