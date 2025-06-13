Более 100 пляжей Кубани получили «синие флаги»

В Краснодарском крае более 100 пляжей получили высшую категорию соответствия — «синий флаг». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В крае в преддверии высокого туристического сезона усилены санитарно-гигиенические мероприятия на благоустроенных пляжах. В 2025 году на территории региона функционируют 445 оборудованных пляжей общей протяженностью свыше 115 км. По информации врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого, число классифицированных пляжных зон возросло до 151, из которых 104 получили высшую категорию — «синий флаг». Более 70% объектов соответствуют единым стандартам, разработанным краевым министерством.

Особое внимание уделяется получению санитарно-эпидемиологических заключений, подтверждающих безопасность воды и песка. Документ является обязательным в соответствии с действующим законодательством и служит индикатором готовности пляжей к приему отдыхающих.

В Сочи, как уточнили в региональных структурах, санитарная обработка общественных территорий проводится ежедневно с шести до восьми часов утра. Дезинфекция охватывает набережные, пляжи и прилегающую инфраструктуру — от поручней и шезлонгов до оборудования кафе и магазинов. Очистка променадов осуществляется с применением моющих средств. Частные пляжи обслуживаются владельцами, муниципальные — по графику, утвержденному администрациями внутригородских округов. Для предприятий потребительского сектора установлены санитарные зоны шириной десять метров, в пределах которых обязателен регулярный сухой и влажный клининг.

Комплексная санитарная обработка также распространяется на общественный транспорт и транспортные узлы. Перед выходом в рейс автобусы проходят обязательную дезинфекцию, проводится уборка салонов. В зоне внимания остаются вокзалы, аэропорты, морские порты, остановочные пункты и пешеходные переходы.

Вячеслав Рыжков