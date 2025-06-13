Очевидцы сообщают о звуках взрывов в небе над Симферополем

В небе над Симферополем слышны громкие звуки, похожие на работу ПВО, сообщают корреспонденты «Ъ-Кубань» с места событий. По словам очевидцев, системы оповещения не работают, но жители крымской столицы прячутся в укрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Официальной информации по ситуации в Симферополе пока нет. Однако несколько источников сообщают о том, что город не спит из-за сильного грохота.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в 00:41 пятницы, 13 июня, РСЧС разослала жителям Краснодара предупреждение о беспилотной опасности. Сообщение поступило через официальное приложение МЧС России.

Василий Хитрых