За ночь над Крымом сбили 70 БПЛА

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 125 беспилотников. В частности, 70 дронов сбили над Крымом, сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также 15 БПЛА уничтожили над территорией Орловской области, по 11 – над территориями Курской и Саратовской областей, девять – над Белгородской областью. Семь беспилотников сбили над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Брянской и Воронежской областей.

Корреспонденты «Ъ-Кубань», находившиеся ночью в Симферополе, рассказали, что слышали, как дроны «летали прямо над головой». Громко работали силы ПВО, люди прятались в подвалы.

Пока сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.

Вячеслав Рыжков