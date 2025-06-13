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Полиция задержала краснодарца, врезавшегося в несколько машин

В Краснодаре накануне вечером на трассе Краснодар–Кропоткин произошел инцидент с участием водителя, предположительно находившегося в состоянии опьянения. По информации пресс-службы УМВД краевой столицы, около 18:00 неизвестный мужчина, управляя автомобилем марки Toyota, последовательно совершил наезды на несколько транспортных средств, следовавших в попутном направлении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сначала автомобиль задел грузовую «Газель», в результате чего та сменила траекторию движения и врезалась в бордюр. Затем Toyota столкнулась с автомобилями Lada Granta и Hyundai. В результате происшествия пострадавших не зафиксировано.

Очевидцы инцидента удерживали предполагаемого виновника до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Мужчина был госпитализирован, его личность устанавливается. По факту произошедшего организована проверка.

Вячеслав Рыжков

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