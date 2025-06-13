В Краснодаре объявили беспилотную опасность

РСЧС разослала жителям Краснодара предупреждение о беспилотной опасности. Сообщение поступило через официальное приложение МЧС России в 00:41 13 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие, повысить бдительность, избегать открытых участков улиц. Следует оставаться в укрытии до получения сигнала «Отбой».

В ЕДДС краевой столицы ранее объясняли, что сигнал о беспилотной опасности не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта. Предупреждение может поступить из-за обнаружения БПЛА в том числе за пределами границ региона.

Вячеслав Рыжков